Lazio, Samardzic si allontana: Lotito e Fabiani virano su un altro giovane talento della Serie A

Dopo la pista, anche quella che porta asi sta rivelando troppo complicata per la. Il problema sono i costi, con l'Udinese (come pure il Manchester United) che non vorrebbe contropartite, ma solo soldi per il cartellino del classe '22 serbo. E 25 milioni tra parte fissa e bonus i biancocelesti non li hanno da spendere per un solo giocatore. Lotito e Fabiani si stanno quindi sfilando dalla trattativa con i friulani , considerando oltretutto la concorrenza del Fenerbahce, pronto a mettere sul tavolo i soldi chiesi dalla società di Pozzo, che rende tutto ancora più complicato. La dirigenza della Lazio però sta già pensando al piano B.

Il nome nuovo, portato oggi alla ribalta da Sky Sport, è quello di, classe 2000 di proprietà dell'Atalanta. L'ultima stagione, nella quale ha totalizzato un gol e cinque assist, l'ha trascorsa a Empoli e già a gennaio in realtà i biancocelesti avevano chiesto informazioni su di lui, per provare a prenderlo. Ha una valutazione più bassa di Samardzic e Greenwood:, magari anche in questo caso inserendo una possibile contropartita che interessi ai bergamaschi. Cambiaghi è più ala e meno trequartista, ma nel 4-2-3-1 potrebbe comunque adattarsi bene nella linea dietro il centravanti. Per questo Baroni gradirebbe comunque il suo arrivo come ripiego. Per ora la sua candidatura resta un'idea, ma nei prossimi giorni la Lazio approfondirà il discorso con la Dea per capire se la pista potrà scaldarsi o meno.