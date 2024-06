Lazio, il Girona insiste per Castellanos

Getty Images

Ilrivuole. Gli spagnoli non si arrendono dopo i rifiuti delladi aprire i discorsi per una eventuale trattativa per l'attaccante argentino eper provare a convincere i biancocelesti. Ne parla oggi Il Messaggero. Il Taty si era trasferito a Roma un estate fa per 15 milioni più bonus (mai scattati) proprio dal club catalano, che lo aveva sostituito con Dovbyk. In estate però anche il centravanti ucraino potrebbe lasciare i biancorossi e così come nuovo rimpiazzo, il Girona sta pensando proprio di riportare a casa Castellanos.

I primimessi sul piatto però non sono stati neanche presi in considerazione daGli iberici chiedono però un incontro nei prossimi giorni per potere parlare meglio e valutare i margini di manovra. Rientrando della cifra spesa un anno fa la Lazio potrebbe pareggiare i conti con la spesa che sta per sostenere per l'arrivo di Noslin dal Verona. Considerando inoltre che, di fatto, gli introiti dall'addio di Luis Alberto hanno coperto la spesa per Tchaouna e che sia Dele-Bashiru, sia Dia (affare congelato con la Salernitana), per il quale si libererebbe il posto, arriverebbero entrambi in prestito con diritto di riscatto, la dirigenza biancoceleste avrebbe così il tesoretto garantito dalla partecipare all'Europa League sostanzialmente non ancora intaccato (circa 20 milioni). Risorse che, fa notare sempre il quotidiano romano, potrebbero essere a quel punto impiegate per provare ad arrivare a Greenwood o Samardzic