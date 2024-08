Lazio, Sana Fernandes in prestito al Nac Breda: il comunicato

AFP via Getty Images

La S.S. Lazio comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, con opzione e controopzione di acquisto, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Sana Eusebio Mango Fernandes al NAC Breda.

Lacede in prestito uno dei suoi baby talenti. Il giovane, ala della Primavera biancoceleste e già in più occasioni aggregato alla prima squadra già dall'anno scorso, dopo aver partecipato al ritiro di Auronzo e svolto gran parte della preparazione estiva con il gruppo dei grandi vola in Olanda per andare a fare esperienza con il. Questo il comunicato diffuso dal club capitolino sul proprio profilo ufficiale:

Fernandes è un classe 2006 e l'anno scorso era stato tra i protagonisti principali della cavalcata della Lazio Primavera fino alla semifinale dei play-off scudetto. Originario della Guinea Bissau, ma con passaporto Portoghese, è ritenuto uno dei talenti più promettenti del settore giovanile biancoceleste; per questo la dirigenza, anche assecondando le volontà del ragazzo stesso che cercava più spazio per mettersi in mostra, ha preferito mandarlo in prestito per farsi le ossa. Il contratto con la Lazio scadrà nel 2028: il club si augura perciò di ritrovarlo tra un anno più maturo e pronto per la prima squadra.