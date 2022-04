Pace fatta tra Acerbi e Marusic. Secondo quanto scrive Repubblica questa mattina, già ieri i due si erano chiariti dopo le tensioni nel finale amaro di Lazio-Milan. Il montenegrino era andato a brutto musso addosso al difensore urlandogli qualcosa all'orecchio, dopo il gol subito da Tonali. Diverbi di campo e di spogliatoio che, per quanto plateali, si sono presto risolti. A fine anno però con il numero 33 sarà comunque addio.



Lo stesso quotidiano riporta anche la delusione del difensore azzurro per non aver minimamente ricevuto supporto in questi mesi dalla società. La rottura col pubblico sembra ormai irreparabile, ma dal club non è arrivato nessun atto concreto a sua tutela, sostiene il calciatore. E il Leone non è più disposto a fare la parte del capro espiatorio di tutti i problemi della difesa della Lazio di quest'anno.