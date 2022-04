Vedat Muriqi potrebbe rimanere al Maiorca. Il centravanti kosovaro, trasferitosi in prestito dalla Lazio a gennaio, sta ben figurando con la maglia del club delle Baleari che ha aperto alla possibilità di riscattarlo a fine stagione.



L'ipotesi è sempre apparsa abbastanza remota in questi mesi. I 12 milioni pattuiti tre mesi fa per l'opzione di acquisto a titolo definitivo da subito sono sembrati tanti, troppi per le casse degli spagnoli, in lotta per non retrocedere. Le prestazioni del centravanti però starebbero cambiando le carte in tavola. Il tecnico del club maiorchino, Javier Aguirre, ha parlato così ieri: "Muriqi è un calciatore molto motivato. Non abbiamo deciso ancora se riscattarlo o meno: dobbiamo sederci al tavolo con la Lazio e fare tutte le valutazioni. Soprattutto la società deve capire se vale la pena"..