Lazio, Sarri si è dimesso: ora è UFFICIALE. Squadra a Martusciello

Maurizio Sarri ha rassegnato le proprie dimissioni, guida tecnica affidata a Giovanni Martusciello



Mancava solo l'ufficialità, ora è arrivata:lascia la, non è più l'allenatore della squadra biancoceleste che ora è nelle mani del suo vice,- A comunicare la decisione del tecnico è la stessa società capitolina con una nota sul proprio sito ufficiale:"La S.S. Lazio rende noto che Maurizio Sarri ha rassegnato le proprie dimissioni da allenatore responsabile della prima squadra.La Società ringrazia il tecnico per i traguardi raggiunti e per il lavoro svolto, augurandogli le migliori fortune umane e professionali.Contestualmente, il Club comunica di aver deciso di affidare la guida tecnica a Giovanni Martusciello".- Sarri lascia e squadra affidata al momento a Martusciello, ma nel frattempo la Lazio si sta muovendo per assicurarsi un nuovo allenatore con diversi nomi sul tavolo. I nomi accostati nelle ultime ore sono quelli di, che conosce bene l'ambiente avendo giocato in biancoceleste dal 2011 al 2016. Come ipotesi alternative interne(allenatore della Primavera) e(alla guida dell'Under 14).