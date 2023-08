Casorientrato anche stavolta in casa. Ci saranno provvedimenti disciplinari e una multa salata per il centrocampista, dopo la diserzione di lunedì e la conseguente mancata convocazione per l’amichevole in Inghilterra contro l’Aston Villa, ma non si arriverà a una rottura col club. Anzi il calciatore si è convinto ad accettare condizioni di Lotito e ha firmato il rinnovo. Oggi il Mago si è recato a Formello, dove ha parlato con la dirigenza. È in particolare Fabiani ad aver fatto da paciere tra le parti in questi giorni.. Si riaggregherà al gruppo nelle prossime ore e potrebbe anche essere in campo domenica in Spagna, nel prossimo test match contro il Girona.Non poteva far passare un messaggio sbagliato a tutta la squadra. Se ci sono problemi con la società si affrontano nelle sedi e nei modi opportuni, non con questo comportamento. Questo in sintesi il pensiero del patron biancoceleste, che già ad Auronzo aveva risposto prontamente alle lamentele del numero 10 per il ritardo sulla proposta di rinnovo.per attirare l’attenzione. Il giorno successivo era arrivata la minaccia di rientrare a Roma in anticipo se non avesse ricevuto subito i documenti da firmare, dopo settimane di promesse e di rinvii. Sembrava tutto risolto. Invece una settimana dopo – cioè lunedì scorso – i capricci ricominciano, con diverse versioni. Un premio arretrato di 140mila euro pattuito e non ancora corrisposto dalla società. Cifre sui documenti da firmare per il prolungamento diverse da quelle concordate. Ritardi ingiustificati.L’importante per il club e i tifosi è aver riportato la calma in un’estate già parecchio rovente per via delle polemiche sul calciomercato.Luis Alberto ha sempre voluto restare alla Lazio, sostengono gli agenti. Ha anche rifiutato le offerte dall’Arabia. Le turbolenze di questi giorni non hanno cambiato le carte in tavola. L’ufficialità della firma sul rinnovo arriverà a breve.E qui entrerà per forza di cose in gioco Sarri. Il resto della squadra infatti si è sentita piantati in asso da uno degli elementi cardine dello spogliatoio.Se ogni volta un giocatore che ha un problema con il presidente avesse lo stesso comportamento regnerebbe l’anarchia., anche se, infondo, alle sue bizze ci hanno fatto il callo tutti.