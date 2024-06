Lazio, Stadio Flaminio: ecco quando verrà depositato il progetto al Comune di Roma

AFP via Getty Images

Le contestazioni di piazza e il calciomercato non distraggonodalla questioneSono giorni caldi nell'ambiente laziale dopo le proteste di venerdì scorso , proprio nei dintorni dell'impianto sito nell'omonimo quartiere capitolino, e il valzer di nomi che stanno orbitando intorno ai biancocelesti come possibili rinforzi per il prossimo anno. Il patron però è al lavoro parallelamente per la presentazione del progetto di rifacimento dell'ormai fatiscente struttura che dovrebbe diventare la nuova casa della. E dopo gli annunci del mese scorso ora intende rompere gli indugi. I primi di maggio una prima bozza del progetto era stata già fatta visionare in via ufficiosa all'assessorato allo sport di Roma Capitale. Lo stesso assessorelo aveva confermato a margine dell' evento per i 50 anni del primo scudetto biancoceleste. Ora però sembra arrivato il momento di fare i fatti.

Secondo quanto raccontato stamattina dall'emittente romana Radiosei,"In un anno si potrebbe avere la posa della prima pietra", aveva affermato sempre Onorato poche settimane fa , anticipando che non si tratta di un progetto di abbattimento e ricostruzione, ma di rivalorizzazione della struttura già esistente, ma attualmente in stato di abbandono. Sullo Stadio Flaminio infatti gravano una serie di vincoli architettonici, legati al valore artistico del progetto originario dell'architetto Nervi e tutelato oggi dalla fondazione che la famiglia ha creato in suo nome e gestita dai suoi eredi.