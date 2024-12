Lazio, Stadio Flaminio: il via libera alla Roma Nuoto non preoccupa Lotito

AFP via Getty Images

Ieri è arrivato il via libera dellaal progetto dellaper la ristrutturazione delloApparentemente un ostacolo in più per lache pochi giorni fa ha presentato inil proprio studio di pre fattibilità del progetto di riqualificazione dell'impianto, dando via all'iter. In reatà però la società per la società dinon cambia molto e lo stesso presidente biancoceleste già più volte in precedenza ha detto di non essere preoccupato di quello che altri concorrenti stanno legittimamente portando avanti.

La Roma Nuoto ha in mente di rendere il Flaminio. Dopo un ricorso al Tar vinto, il proprio progetto è stato preso in considerazione dal Comune e la Conferenza dei Servizi ha fatto le proprie valutazioni dando parere positivo. Ora la palla passa all'Assemblea Capitolina, che dovrà esprimersi.. Tuttavia il processo di discussione assembleare che dovrebbe portare alla dichiarazione di pubblico interesse (necessaria per procedere con gli step successivi fino all'avvio dei lavori) richiederà non meno di 30-40 giorni. Tempo sufficiente, secondo la società biancoceleste, affinché anche il proprio progetto venga valutato dalla Conferenza dei Servizi.A quel punto la decisione su quale dei due preferire sarebbe solodel Comune che, essendo il proprietario dello Stadio Flaminio, dovrà decidere a chi affidare la ristrutturazione e riqualificazione dell'immobile.

Il progetto della Roma Nuoto prevede investimenti di fatto solo sulla struttura in sé, per un totale di. Quello della Lazio sarebbe invece più ampio, con una riqualificazione anche dell'intera area circostante.L'impatto sarebbe evidentemente maggiore, come pure le implicazioni e le possibili conseguenze urbanistiche, con i relativi interessi coinvolti (non ultimo quello della Fondazione Nervi, tutrice del patrimonio architettonico dello Stadio Flaminio). Tutti fatto che dovranno essere valutate dagli enti preposti e che lasciano ancora aperte tutte le opzioni per le parti in causa.