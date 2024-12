Lecce - Lazio: formazioni, dove vederla in TV e streaming

Getty Images

il match del sabato sera di Serie A si giocherà allo stadio di Via del Mare, tra Lecce e Lazio. La squadra biancoceleste deve rialzarsi dopo il pesante 0-6 subito lunedì sera contro l'Inter all'Olimpico. in Salento però la squadra biancoceleste non vince dal 2011. I giallorossi, in piena corsa salvezza, hanno perso solo una partita nelle ultime cinque e in casa non perdono dal 20 ottobre. Per gli uomini di Baroni si prospetta quindi una trasferta ostica, che anticipa altre due sfide da brividi contro Atalanta e Roma a cavallo di capodanno.

Lecce - Laziosabato 21 dicembre 2024: 20:45Dazn, SkyDazn, SkyGo, NowFalcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Dorgu; Coulibaly, Berisha, Rafia; Pierotti, Krstovic, Tete Morente. All. Giampaolo.Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.Nel Lecce, Giampaolo potrebbe recuperare almeno per la panchina il terzino Antonio Gallo. In campo dal 1' però ci sarà sempre Dorgu. Sempre fuori invece i lungodegenti, Gaspar, Gonzalez e Banda. Nella Lazio, Baroni ritrova Gila e Gigot dopo i problemi accusati con l'Inter. Anche Romagnoli è recuperato e dovrebbe andare in campo dall'inizio. Davanti torna Castellanos dalla squalifica e Noslin si riaccomoda in panchina, pronto a subentrare. Unico ancora in forte dubbio è Matias Vecino, che da più di una settimana non si allena in gruppo.

Lecce - Lazio sarà trasmessa in esclusiva da DAZN, visibile però anche sui canali Sky Sport Calcio e Sky SportLa partita tra Lecce e Lazio al Via del Mare sarà visibile in streaming su tutti i dispositivi abilitati, tramite le app di DAZN, SkyGo e Now.Il telecronista di DAZN per questa gara sarà Riccardo Mancin; al commento tecnico invece ci sarà Emanuele Giaccherini