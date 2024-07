Lazio, stallo col Flamengo per Marcos Antonio: la situazione delle uscite

Getty Images

al lavoro per l'ultimo acquisto: in attacco arriverà un altro jolly tra gli esterni offensivi, adattabile a più ruoli. Laurienté e Bellingham i nomi caldi, ma per affondare il colpo serve qualche uscita. Una si prevedeva fosse quella dio. La trattativa con ilperò, dopo le accelerazioni dei giorni scorsi, è ora in una. I brasiliani offronto 400mila euro di prestito oneroso e riscatto a 4 milioni di euro. Lotito e Fabiani invece ne chiedono 6 in totale. Si continua a lavorare, ma al momento una tempistica certa per sbloccare la situazione è difficile immaginarla.

Tornerà invece in Svizzera, che già a inizio settimana aveva lasciato il ritiro di Auronzo di Cadore. Il terzino serbo andrà di nuovo in prestito all'Yverdon Sport, dove ha già trascorso la stagione passata. Restano ancora da piazzare, tra gli esuberi. Più, in cerca di una squadra dopo essere diventato il quinto terzino, visto l'arrivo di Nuno Tavares. Da tutti loro il club punta a racimolare più risorse possibili e, soprattutto, a liberarsi delle zavorre degli stipendi che pesano sul bilancio, per rientrare anche in previsione futura nei paletti imposti dai nuovi regolamenti.