Getty Images

L'exploit con lanei due mesi di assenza disono valsi la ribalta internazionale perche si è guadagnato un posto nella nazionale della Grecia. Il portiere biancoceleste, dopo le voci di una sua possibile partenza in estate, per andare a farsi le ossa, da titolare, in un'altra squadra, si sta ora invece preparando per un'altra stagione da vice-Provedel. Il classe 2001 dovrà confermare la sua affidabilità quando sarà chiamato in causa e per questo sta spingendo tantissimo in allenamento insieme ai compagni già da questo ritiro di Auronzo di Cadore.

"Siamo stanchi, ma è normale, stiamo facendo un buon ritiro - ha dichiarato oggi ai microfoni dei media ufficiali del club - Vedo che i compagni stanno bene e c'è un bel clima nello spogliatoio. Qui è stupendo perché ci sono tanti tifosi che vengono a vedere l'allenamento. Ci danno tanta forza". Il momento che maggiormente gli è rimasto impresso nella scorsa stagione è il suo esordio con la Lazio, avvenuto in occasione del derby vinto in Coppa Italia a gennaio scorso: "Ora il mio prossimo obiettivo è aiutare la squadra, dando il massimo, e magari provare a vincere un trofeo. Io ho sempre creduto in me stesso, ma questo gruppo in cui sono arrivato l'anno scorso è stato molto importante per la mia crescita. Mi hanno tutti aiutato ad inserirmi velocemente".