Lazio, stangata per Noslin: tre giornate di squalifiche in Europa League

Redazione CM

34 minuti fa



Alla fine la stangata è arrivata: Tijani Noslin è stato squalificato per tre giornate in Europa League. L'Uefa - conferma l'Ansa - ha comunicato la decisione definitiva dopo che l'attaccante della Lazio era stato espulso alla prima giornata per una gomitata rifilata a un avversario contro la Dinamo Kiev.



Noslin, che ha già saltato la partita con il Nizza, rimarrà fuori anche contro Twente e Porto, tornando a disposizione di Marco Baroni in Europa per la gara con il Ludogorets del 28 novembre.