Getty Images

Lazio, Douglas Luiz-Patric: spunta un retroscena dagli spogliatoi dell'Allianz Stadium

34 minuti fa



Non si placano le polemiche dopo Juventus - Lazio per il presunto mancato rosso a Douglas Luiz. Il suo colpo alle spalle a Patric e il mancato richiamo del Var all'arbitro, che non ha visto in campo l'episodio, continuano a far discutere. Oggi il Corriere dello Sport aggiunge anche un dettaglio in più alla vicenda, raccontando un retroscena emerso direttamente dagli spogliatori dell'Allianz Stadium. Dopo la gara infatti, il calciatore bianconero si è recato dall'avversario per scusarsi dell'accaduto.



Un fatto che sembrerebbe un'ammissione di colpa implicita da parte del giocatore brasiliano. C'è quanto meno la consapevolezza di aver compiuto un brutto gesto, al di là dell'effettiva violenza del colpo che appare dalle immagini. E questo però in casa Lazio aumenta ancora di più se possibile le recriminazioni sulla gara poi persa 1-0 per l'autogol arrivato due minuti dopo quell'episodio. C'è convinzione tra i tifosi biancocelesti che con la parità numerica ristabilita, nei minuti finali sarebbe potuto maturare un risultato diverso. Soprattutto però, le scuse di Douglas Luiz evidenziano ancor di più agli occhi dei laziali di aver subito un torto arbitrale, come già evidenziato dalle parole di Fabiani nel dopo gara.