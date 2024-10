Al-Thani a Roma, i tifosi della Lazio gli chiedono di acquistare il club

AFP via Getty Images

Tamīm bin Ḥamadè ain questi giorni. L'attuale emiro delè in visita di stato in Italia e incontrerà sia il Papa, in Vaticano, sia il Presidente della Repubblica, al Quirinale. Lo sceicco però è anche attivo direttamente nel mondo del calcio: è il proprietario infatti - tramite il fondo Qatar Sport Investments - del. Curiosamente, si è anche dichiarato in più di un'occasione come, stimolando così le fantasie di alcuni sostenitori biancocelesti, che non si sono fatti sfuggire questa occasione per ribadire le loro speranze di veder presto finire la presidenza Lotito, magari proprio con un passaggio nelle ricche mani dell' emiro qatariota.

Sotto le finestre dell'albergo dove alloggia Al-Thani, insieme a tutta la sua delegazione diplomatica, alcuni laziali hanno mostrato uno striscione con una richiesta diretta:In questo senso però, al di là della simpatia per i colori biancocelesti, non c'è mai stata alcuna mossa ufficiale da parte del diretto interessato. Il Paris Saint-Germain, con il quale ancora nutre la speranza di vincere la Champions League (impresa riuscita invece a suo cugino Manṣūr bin Zāyed Āl Nahyān, con il Manchester City), per adesso gli basta.