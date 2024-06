Lazio, Stengs si allontana: c'è un ostacolo insuperabile nella trattativa con il Feyenoord

AFP via Getty Images

Non hanno portato a nulla i contatti fitti di questi giorni traper Calvin. La trattativa per il trequartista olandese non si è sbloccata: non c'è intesa sulla formula dell'operazione. Come spiega stamattina il Corriere dello Sport, l'ostacolo principale è la volontà del club di Rotterdam che chiede a tutti i costi l'inserimento di Isaksen come contropartita, mentre i biancocelesti non sono disposti a cedere il danese. Per arrivare ai 15 milioni richiesti per il cartellino del classe '98 Lotito e Fabiani erano disposti ad aggiungere al massimo alcuni bonus, partendo da una base fissa di 12 milioni. Niente da fare. A queste condizioni l'affare non si farà.

come esterno offensivo dietro la punta, nel 4-2-3-1 che ha in mente Baroni. E poi c'è la questione dei benefici fiscali del Decreto Crescita da considerare. La norma oggi non è più in vigore, ma l'anno scorso favorì proprio l'arrivo a Roma dell'ala destra. Cedere dopo un anno all'estero il cartellino del calciatore significherebbe per i biancocelesti dover rimetterci di tasca propria la quota di tasse da compensare. Oltretutto l'ex Midtjylland è anche due anni più giovane di Stengs. A meno di colpi di scena e nonostante l'ottimismo che si respirava fino a una settimana fa,. Motivo in più per il quale Lotito sta ora stringendo i tempi con l'Udinese per provare a strappare Samardzic.