Lazio, svolta per la cessione di Marcos Antonio: ecco dove andrà il brasiliano

Si è sbloccata l'uscita didallaDopo settimane di trattative con il finite in stallo , il centrocampista brasiliano - tornato alla base dopo il prestito al Paok l'anno scorso e oggi già volato in Brasile, col permesso del club, per allenarsi per conto suo - è in procinto di accasarsi invece al San Paolo. La formula è sempre quella del prestito oneroso con diritto di riscatto, ma il club paulista, rispetto ai rivali carioca, hanno avvicinato di più con la loro offerta la richiesta della società biancoceleste.i.

A riportare la notizia oggi è l'emittente romana Radiosei. Con la cessione del regista ex Shakhtar Donetsk - pagato nel 2022 7 milioni di euro agli ucraini - considerando anche l'ammortamento, utile per tenere in ordine il bilancio. Il Flamengo infatti arrivava complessivamente a mettere sul piatto 4 milioni e mezzo. Cifra troppo bassa secono la dirigenza laziale. Il calciatore, cresciuto nell'Athletico Paranaense e arrivato in europa giovanissimo, grazie all'Estoril Praia (società portoghese), dopo le ultime annate deludenti proverà a riscattarsi tornando a giocare in patria. Con la Lazio 1 gol e 1 assist nella stagione 2022/23 senza mai riuscire a convincere appieno.