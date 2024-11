Getty Images

Lapassa anche sul, vincendo un match dicruciale per il consolidamento della prima posizione in classifica. Una vittoria in cui si distingue anche la solita bella prestazione di, divenuto in pochissimo tempo idolo della tifoseria biancoceleste. Nel post partita, il terzino portoghese è intervenuto ai microfoni di Sky. Queste le sue dichiarazioni:"Se è un segnale forte? Sì, è stata una bella partita. La cosa più importante sono i 3 punti, contro un ottima squadra. Abbiamo lavorato per questo".

"Contento di essere l'idolo dei tifosi? Sì, sto cercando di fare il massimo per la squadra. La cosa più importante è come abbiamo conquistato i 3 punti, dando tutti il massimo. E' una questione di squadra, non mia individuale".