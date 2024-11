Lazio, tegola Dia: ha contratto la malaria in Senegal

Getty Images

La notizia arriva direttamente dalla Federazione calcistica senegalese, che ha annunciato l'assenza del centravanti classe 1996 nella prossima partita con la nazionale: i biancocelesti rischiano di perdere l'ex Salernitana per un periodo di tempo relativamente lungo.- Laha annunciato con una nota sul proprio sito ufficiale l'assenza di Dia per la partita con il, match in programma giovedì 14 novembre 2024 e valido per le qualificazioni alla Coppa d'Africa: Boulaye, si legge, ha contratto la malaria ed è rimasto a Dakar per le cure.

Indisponibile anche il centrocampista del Monaco, ma per un problema muscolare agli adduttori.- "La Federcalcio senegalese (FSF) informa il pubblico che i giocatori Boulaye Dia e Lamine Camara saranno ritirati dalla partita Burkina Faso-Senegal di giovedì 14 novembre 2024.Boulaye Dia ha avuto un attacco di malaria il giorno della partenza per Bamako, motivo per cui è rimasto a Dakar per continuare le cure.Per quanto riguarda Lamine Camara, negli ultimi due allenamenti ha avvertito dolori agli adduttori.I medici della Nazionale seguono con attenzione l'evolversi dello stato di salute dei due giocatori".

