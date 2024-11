AFP via Getty Images

Lazio in ansia per Castellanos: ecco quando rientrerà l'attaccante

48 minuti fa



Degli 11 nazionali, uno in particolare preoccupa più di tutti la Lazio. E' Taty Castellanos, diventato quest'anno uno degli elementi cardine della sqaudra di Baroni e costretto in questi giorni a un viaggio intercontinentale per rispondere alla convocazione dell'Argentina. Come spiega Repubblica questa mattina l'attaccante affronterà 14 ore di viaggio in aereo, con 4 ore di fuso orario, tra Roma e Buenos Aires (andata e ritorno), cui si aggiungono condizioni climatiche opposte a quelle italiane (lì ora è primavera inoltrata).



A Formello tutti sono con le dita incrociate, per scongiurare guai fisici. Ma a prescindere quello che tornerà a disposizione la settimana prossima non potrà essere un calciatore al 100% della condizione per la sfida col Bologna di domenica 24 (ore 20:45 all'Olimpico). Castellanos giocherà l'ultima gara martedì sera, quando in Italia sarà già l'una di notte di mercoledì. Tornerà perciò a lavorare con i compagni non prima di giovedì pomeriggio e avrà quindi solo due allenamenti (venerdì e sabato) per prepararsi alla sfida con i felsinei. Questa comunque è l'ultima delle soste per le Nazionali previste per quest'anno, per la felicità del tecnico Baroni. Le forze saranno comunque da centellinare visto che campionato e coppe andranno ora avanti initerrottamente fino a metà marzo, con impegni di fatti ogni 3 giorni, soprattutto se la Lazio andrà avanti in tutte le competizioni.