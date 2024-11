Lazio, a breve un vertice di mercato tra Fabiani e Baroni

A gennaio lafarà un acquisto a centrocampo. Lo scenario per la prossima sessione di mercato sembra ormai definito in casa biancoceleste, a maggior ragione dopo l'intervento (l'ennesimo) al ginocchio cui si è dovuto sottoporre Castrovilli. Il centrocampista resterà fuori almeno un paio di mesi. Per questo motivo aservirà una pedina in più nelle rotazioni in mediana e la società, visti anche i buoni risultati della squadra fin qui, è intenzionata a supportare il lavoro dell'allenatore.per capire su quale profilo puntare.

A riportare questa notizia oggi è il Corriere dello Sport. L'allenatore biancoceleste non ha intenzione di cambiare l'impostazione della squadra: si andrà avanti con il 4-2-3-1 e il 4-3-3, con relativi aggiustamenti, fino alla fine., da ruotare con Vecino, Rovella e Guendouzi, anche per dare tempo a Dele-Bashiru - utilizzato fin qui prevalentemente in Europa League - di ritagliarsi meglio il suo ruolo di jolly tra mediana e trequarti. Da tenere d'occhio in questo senso il profilo del francese Atangana , talento diciannovenne del Reims, di origini camerunensi, il cui costo si aggira intorno ai 10 milioni di euro.