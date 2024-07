Lazio, nuovo arrivo anche nello staff medico: il comunicato

AFP via Getty Images

La S.S. Lazio comunica di aver affidato al dott. Italo Leo il ruolo di medico sociale della prima squadra, completando così la ristrutturazione del comparto medico, guidato dal direttore sanitario Ivo Pulcini e dal responsabile ortopedico Fabio Rodia.

La S.S. Lazio mi ha rinnovato l'incarico come direttore sanitario. Sono 19 anni — Ivo Pulcini D.M. via CAPOSILE, 6. Direttore Sanita (@IvoPulcini) July 2, 2024

Lanon rinnova solo la rosa: anche lo staff medico avrà una faccia nuova il prossimo anno. Si tratta del, annunciato con questa nota sul sito ufficiale del club biancoceleste:Il dottor Leo dal 2011 e fino alla passata stagione da poco conclusa, con l'eccezione dell'annata 2020/21, ricopriva il medesimo ruolo di medico sociale alla Salernitana. Lotito e Fabiani avevano quindi già avuto modo di conoscerlo, negli anni della doppia proprietà del patron biancoceleste. In questi giorni è atteso il suo arrivo a Formello per iniziare i preparativi in vista della prossima annata. Come indicato nel comunicato, oltre al nuovo medico sociale, c'è comunque la conferma di due figure storiche di casa Lazio comeIl primo in particolare si avvia al suo diciannovesimo anno di collaborazione con i colori biancocelesti. A dare l'annuncio della prosecuzione della sua avventura ci aveva pensato anche lui stesso con un tweet: