Lazio, Tudor vuole quel giocatore per l'attacco della Lazio

In caso di addio di Immobile, Tudor vorrebbe Giovanni Simeone per l'attacco della Lazio. Lo scrive oggi il Corriere dello Sport, ma il tecnico lo ha messo in chiaro sin dai primi incontri con la società, in particolare con il ds Fabiani. L'attaccante argentino, di proprietà del Napoli, vorrebbe andar via dal club partenopeo, dopo una stagione in ombra. Lo ha fatto presente a De Laurentiis: nonostante l'ormai quasi certo addio di Osimhen in estate, che gli consentirebbe di avere più spazio l'anno prossimo, il Cholito ha voglia di cambiare aria e a Roma si trasferirebbe volentieri.



Potrebbe affiancare lui Castellanos nell'attacco della Lazio del prossimo futuro. L'ostacolo principale però è il costo del cartellino. Il contratto del classe '95 con gli azzurri scade nel 2026 e la società campana non scende al di sotto dei 18 milioni di euro di valutazione (lo stesso prezzo pagato al Verona per il riscatto). Per Simeone la Lazio potrebbe essere l'occasione del rilancio personale dopo un'annata deludente, con solo 3 gol e un assist tra campionato e coppe, ma servirà uno sforzo economico da parte di Lotito per accontentare il nuovo tecnico. Sempre ammesso che Immobile a fine anno decida davvero di andare via.