. Dopo sei anni di collaborazione il dirigente ha rassegnato le proprie dimissioni, che saranno effettive a partire da quella data., ma solo di una decisione legata in parte a esigenze familiari e in parte dettata dai recenti cambiamenti strutturali interni al club. Lo stesso Bianchessi oggi ha pubblicato una lettera di addio a tutti i ragazzi delle giovanili e di ringraziamento per il percorso portato avanti in questi anni:Cari ragazzi e ragazze,Vi comunico con piacere, ma anche con una buona dose di tristezza, che dal 1° maggio, avendo raggiunto il periodo pensionabile, lascio la Lazio per avvicinarmi a casa, dalla mia famiglia che in questo momento ha bisogno della mia presenza anche fisica. Sarò comunque con Voi fino alla fine della stagione.Abbiamo iniziato insieme quasi 6 anni fa quando eravate piccoli, sposando una mia idea di lavoro, un progetto ambizioso, e oggi tutti assieme abbiamo portato il nostro settore giovanile ai primi posti d'Italia partendo praticamente dal fondo.Abbiamo sofferto e gioito assieme superando le difficoltà che di volta in volta il destino ci faceva incontrare, dal periodo buio del Covid, dove ci allenavamo in DAD, ma sempre assieme, sempre convinti che niente e nessuno ci avrebbe potuto togliere i nostri sogni, i nostri obbiettivi.Oggi avete la possibilità di coronare il vostro, anzi, il nostro sogno che è quello di arrivare a giocare ad alto livello. State scrivendo la storia del settore giovanile della Lazio, con la mentalità vincente di chi ne ha viste e superate tante di avversità, di sfide, ma sempre con correttezza, con stile e con il merito.La primavera, finalmente, oggi è composta quasi dalla totalità di giocatori prodotti dal nostro settore giovanile, provenienti dal nostro lavoro, con la nostra mentalità e, direi, si vedono anche i risultati.Tutte le under maschili e femminili sono nei primi posti dei campionati nazionali, vedo con ammiraziobe l'increfubulr numero di ragazzi convocati in Nazionale, convinto che altri ne arriveranno. Come posso non essere orgoglioso di Voi?Non potendo di persona salutarvi singolarmente, voglio abbracciarvi almeno virtualmente, ringraziandovi per la dedizione al lavoro e per l'affetto che mi avete dato.Ora avanti tutta per completare il percorso. Sarò al vostro fianco fino al termine della stagione.Vi voglio bene.Il vostro direttore Mauro Bianchessi