Lazio, un club spagnolo punta Castellanos

41 minuti fa



Il Girona pensa al ritorno di Castellanos. Lo scenario a sorpresa - e per il momento ancora remoto - si è delineato nelle scorse ore, con alcune indiscrezioni dalla spagna, che hanno trovato comunque riscontro in Italia, riprese oggi dal Messaggero. Il club catalano dovrà sostituire il partente Dovbyk, che aveva preso il posto proprio del Taty, dopo il suo trasferimento alla Lazio l'estate scorsa; ma ora sta ragionando su una possibile operazione inversa, per riportare a casa il calciatore argentino.



Sul piatto, secondo il quotidiano romano, sarebbero pronti 12 milioni più 4 di bonus per i biancocelesti, che rientrerebbero così integralmente della cifra spesa un anno fa (erano15 milioni, più 5 di bonus che però non sono mai scattati, ndr). Lotito e Fabiani però restano freddi su questa possibilità. Soprattutto il ds punta forte sull'esplosione del centravanti sudamericano la prossima stagione, dopo averne potuto apprezzare solo a sprazzi alcune qualità quest'anno. Solo con un'offerta molto più alta la dirigenza biancoceleste potrebbe pensare seriamente a una cessione. A quel punto gli acquisti da fare in quel reparto diventerebbero due. Una terza punta, da alternare a Castellanos e Immobile infatti arriverà a prescindere a Formello nel prossimo mercato.