Lazio, possibile derby con la Roma per un terzino: ecco di chi si tratta

Può accendersi un derby di mercato tra Lazio e Roma. Ne parla oggi il Corriere dello Sport. Tra i nomi attenzionati da entrambi i club per il ruolo di terzino sinstro c'è Josh Doig. Scozzese, classe 2002, quest'anno ha giocato la prima parte di stagione all'Hellas Verona, ma da gennaio si è trasferito al Sassuolo. Con i neroverdi però non è riuscito a centrare la salvezza e ora è alla ricerca di una nuova avventura in Serie A.



I giallorossi cercano un possibile sostituto per Spinazzola (il cui rinnovo è ancora in bilico), mentre i biancocelesti, con l'arrivo di Baroni in panchina, vogliono rinnovare la rosa e ringiovanirla per mettere il nuovo tecnico nelle condizioni di valorizzare il più possibile la squadra. Doig è proprio un nome che, secondo il CorSport, il nuovo tecnico avrebbe già fatto a Lotito. In casa Lazio però ci sono già 4 terzini. Per l'arrivo di un nuovo elemento in quella zona di campo sarà necessario un addio. Il più indiziato è Hysaj. Oltre a Doig peraltro il club di Lotito sta tenendo in considerazione anche un altro possibile candidato per la corsia sinistra di difesa: si tratta di Juan Cabal per il quale si potrebbe intavolare una maxioperazione col Verona insieme a Noslin e con l'inserimento di una contropartita. Entrambe le piste (una alternativa all'altra) restano in piedi per la Lazio che però deve stare attenta a non farsi anticipare dai cugini.