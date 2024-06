Verona, UFFICIALE: addio a Baroni, ora la firma con la Lazio

Getty Images

Marco Baroni è pronto a sposare il progetto tecnico della Lazio e diventare il nuovo allenatore biancoceleste dopo l'addio a Igor Tudor. Il patron Claudio Lotito lo ha confermato a più riprese mettendosi anche contro i tifosi che non lo giudicavano come un allenatore "all'altezza". Cosa mancava però per la firma? La risoluzione dell'attuale accordo con il Verona con cui era ancora sotto contratto. Tempo al passato, perché proprio ora è arrivata l'ufficialità dell'addio al club veneto."Hellas Verona FC comunica l’interruzione consensuale del rapporto professionale con mister Marco Baroni. Il Presidente Maurizio Setti, a nome di tutto il Club, ringrazia mister Baroni per il lavoro svolto in questa stagione e gli augura le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera sportiva".

- Ora toccherà alla Lazio con l'accordo trovato con il presidente Lotito che prevede un contratto della durata biennale senza opzioni.