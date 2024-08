Lazio - Venezia, probabili formazioni e dove vederla in TV e streaming

Getty Images

Il cammino della Lazio nella Serie A 2024-25 inizia domenica alle 20:45 contro il,Venezia all'Olimpico. I lagunari, neopromossi, non hanno mai vinto in passato a Roma contro i biancocelesti. Quella di domenica è in ogni caso la prima volta che la sfida tra le due squadre capita all'esordio in campionato. La Lazio dovrebbe accogliere oggi Dia, ma difficilmente il centravanti farà in tempo ad aggregarsi da subito al gruppo per essere già a disposizione. Gli uomini di Di Francesco punteranno a sorprendere la camaleontica formazione di Baroni puntando su un calcio molto offensivo e propositivo, come lasciato intendere da uno dei protagonisti, Il difensore Giorgio Altare, in conferenza stampa prima di Ferragosto.

In dubbio la presenza di Gila tra i biancocelesti. Il centrale spagnolo si è fermato in settimana, saltando l'ultimo allenamento pre-ferragostano. Da Formello assicurano comunquen che non si tratti nulla di grave. Decisiva la rifinitura per scoprire se sarà della partita o meno. A disposizione gli altri. La vera emergenza però la deve affrontare mister Di Francesco: il Venezia ha la rosa decimata dagli infortuni. Oristanio, Busio, Pohjanpalo, Bjarkason e Jajalo hanno saltato la sfida di Coppa Italia col Brescia e quasi sicuramente saranno tutti out anche per domenica. In settimana si è aggiunto anche Tessmann messo di fatto fuori rosa. Ci sarà invece Duncan anche se in ritardo di condizione rispetto ai compagni.

La sfida tra Lazio e Venezia sarà trasmessa in esclusiva da DAZN, visibile tramite app in tv e in streaming su tutti i dispositivi abilitati. La gara andrà in onda anche sul canale 214 di Sky Sport, per tutti i sottoscrittori dell'abbonamento a "Zona DAZN".Provedel; Lazzari, Romagnoli, Gila, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Tchaouna, Noslin, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.Joronen; Izdes, Svoboda, Sverko; Zampano, Andersen, Duncan, Sagrado; Pierini, Doumbia; Gytkjaer. All. Di Francesco