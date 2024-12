Quanto guadagna Baroni alla Lazio

Getty Images

Partita dopo partita Marco Baroni ha allontanato tutti gli scetticismi che c’erano intorno a lui al momento del suo arrivo alla Lazio. Qualcuno pensava fosse una scelta per ridimensionarsi, oggi si stanno ricredendo tutti e. Già la stagione scorsa Baroni aveva dimostrato di saperci fare, conquistando la salvezza con il Verona dopo aver cambiato gran parte della rosa nel mercato di gennaio. Una vera e propria impresa andando ogni pronostico.- Per questo, quando Lotito ha deciso di cambiare allenatore dopo l'addio di Igor Tudor che aveva sostituito Sarri nel corso della stagione scorsa (prima del cambio d'allenatore, per una partita è andato in panchina Martusciello), ha puntato su Baroni facendogli firmare un contratto fino a giugno 2026.. A svelare il retroscena è il Corriere dello Sport, secondo il quale le parti stanno già lavorando per il rinnovo con la volontà di allungare il rapporto fino al 2027 con opzione per la stagione successiva.

- L'estate scorsa è stata quella della sliding door per Baroni, che prima di firmare con la Lazio è stato a un passo dal Monza. L'ad biancorosso Adriano: il tecnico aveva dato l'ok ed era già stato trovato un accordo verbale, ma la Lazio si è inserita proprio all'ultima curva della trattativa facendo saltare il banco. Baroni in biancoceleste, Nesta a Monza. L'ennesimo intreccio di un mercato pieno di colpi di scena.