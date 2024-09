Getty Images

Lazio, riecco Castellanos: si è allenato in gruppo

43 minuti fa



Arrivano ottime notizie in casa Lazio per quanto riguarda le condizioni di Valentin Castellanos: l'attaccante, che si era fermato per un problema muscolare nel match interno contro il Verona, oggi è tornato ad allenarsi con il resto dei compagni. Sorride quindi Baroni in vista del suo esordio in una competizione europea di domani al Volksparkstadion di Amburgo per la prima giornata della "League Phase" di Europa League contro la Dinamo Kiev.



RITORNO IN GRUPPO - L'infortunio muscolare del Taty è ormai alle spalle e l'attaccante oggi è tornato ad allenarsi in campo con il resto dei compagni. Il tecnico dovrebbe quindi convocarlo per il match di domani contro la Dinamo Kiev, nella prima giornata di Europa League.