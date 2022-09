Contro la Cremonese Sarri potrà contare anche su Zaccagni. All'ala della Lazio è stata risparmiata la trasferta, con annessa figuraccia, di ieri in Europa League. Oggi invece raggiungerà i compagni nel ritiro di Piacenza, domenica il mister valuterà le sue condizioni e deciderà se schierarlo o meno.



L'ex Hellas aveva riportato un fastidio all'adduttore dopo il match della settimana scorsa proprio contro gli scaligeri. Ha lavorato solo parzialmente nei giorni scorsi e ieri è stato precauzionalmente tenuto a riposo. Discorso simile anche per Toma Basic, che aveva accusato un fastidio al polpaccio durante la rifinitura di mercoledì. Nulla di grave, come invece inizialmente si era temuto. Lui, a differenza del compagno, è partito con la squadra, ma il mister ha preferito evitare forzature e lo ha tenuto in panchina. Domenica invece, se starà bene, potrebbe giocare.