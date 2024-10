Lazio, Zaccagni: "Stiamo creando qualcosa di emozionante. Niente Nazionale? Ho parlato con Spalletti e..."

Dopo il successo per 2-1 in rimonta della Lazio sull’Empoli all’Olimpico, il capitano biancocelesteha parlato ai microfoni di DAZN:"Siamo veramente contenti perché stiamo creando qualcosa di emozionante. Stiamo trasmettendo quello che proviamo durante la settimana. Abbiamo tanti esempi da seguire, il mister ha detto che i giovani devono guardare Pedro, ma anche noi più grandi dobbiamo farlo.“Un giocatore straordinario, ci da tante soluzioni in fase offensiva, tutti danno il loro contributo anche in Europa, ma anche se cambiamo in campo il risultato rimane lo stesso. Dobbiamo continuare così, ci toglieremo soddisfazioni”.“Ho già parlato con mister Spalletti, non è un problema non essere stato convocato".