finora. Quella fase in cui tutto inizia a girare male e servono gli uomini, come Baroni ha definito i suoi ragazzi, per rialzare la testa e tornare a respirare.. Un risultato che mostra tutte le difficoltà dei biancocelesti in questa fase della stagione:- Nonostante l’avvio sottotono, la Lazio è riuscita a chiudere la prima frazione in vantaggio, pur senza brillare. Come già accaduto contro la Roma nel derby, i biancocelesti hanno sofferto molto i primi venti minuti di gara, periodo in cui dall’inizio della stagione hanno già incassato sette reti, due delle quali contro i giallorossi. Questa volta, però, un po’ di fortuna,, che sembrava poter dare maggiore fiducia e coraggio. E invece, paradossalmente, dopo la rete i padroni di casa hanno continuato a farsi schiacciare.- Il momento spartiacque è arrivato nella ripresa, conProprio quell’episodio ha cambiato volto al match, spezzando l’inerzia che la Lazio sembrava aver ritrovato. Clamoroso è stato anche l’errore delche, usato in modo così rigido, finisce per essere poco utile. A onor del vero,Il difensore biancoceleste interviene in maniera decisa, forse troppo, ma il tocco sul pallone è precedente al fermo immagine che continua a girare sul web ed è già virale. Un aspetto non considerato da coloro che già urlano allo scandalo, senza aver però osservato attentamente l’accaduto.Con un uomo in meno, la Lazio è andata in grande difficoltà, subendo l’iniziativa di un Como che ha dominato in lungo e in largo, sia quando le squadre erano in parità numerica sia dopo l’espulsione. L, incapaci di concludere a porta quasi sguarnita, a pochi passi da Butez. L’immagine che racchiude, probabilmente, il momento di difficoltà biancocelesti.Gli infortuni e la condizione fisica precaria stanno incidendo pesantemente sul momento difficile della Lazio.all’ultimo per mancanza di alternative e reinserito in lista Serie A per necessità, insieme a Basic, altro calciatore fuori dal progetto Lazio. Allo stesso modo,, soprattutto in un periodo così complicato, ma, testimonianza della volontà del club di andare in soccorso del proprio allenatore, ma in un momento così delicato servirebbe maggiore celerità nell’andare a chiude le operazioni e piombare su un’alternativa di valore nel caso in cui arrivasse la definitiva fumata nera.- Dopo un inizio di stagione sorprendente,, evidenziando un crollo che va oltre il solo aspetto fisico. L’approccio alle gare nelle ultime due sfide, sempre troppo timido e condizionato dalla paura di sbagliare, è uno dei problemi principali. Emblematico il fatto che la squadra abbia subito gol nei primi minuti di gioco in diverse occasioni, compreso il derby con la Roma, che ha evidentemente lasciato strascichi pesanti anche a livello mentale. Non semplicemente un caso il fatto che ancora una volta la Lazio abbia subito l’iniziativa degli avversari in casa, con il Como che fino al gol di Dia che domina in lungo e in largo e sfiora a più riprese quello che sarebbe stato un gol meritato.Oltre alle difficoltà offensive, la Lazio si ritrova con una. Se nella prima fase del campionato i biancocelesti avevano mostrato una discreta solidità, le ultime uscite sono state caratterizzate da errori di concentrazione e poca reattività,. Certamente gli infortuni e le defezioni continue incidono sul rendimento, ma la sensazione è che qualcosa scricchioli in un sistema in cui partecipano tutti, attaccanti compresi.Il sogno di “cancellare” subito il derby e riprendere la corsa è svanito di fronte alla mancanza di lucidità dei giocatori più importanti nei momenti decisivi, come nell’occasione Guendouzi-Dia. A rendere tutto più amaro, quando la squadra sembrava viaggiare con tutto un altro spirito. Un risultato probabilmente troppo largo, che non testimonia la reale distanza tra le due squadre, ma che aumenta i rimpianti per i, in cui prima del match la società e la Curva Nord hanno realizzato uno spettacolo straordinario per celebrare degnamente l’anniversario della fondazione del club, quel 9 maggio 1900 in Piazza della Libertà, nel cuore di Roma.L’1-1 finale contro il Como è un mezzo passo falso che lascia aperti molti interrogativi:, e deve correggere un approccio alle partite che finora si è rivelato lacunoso. Baroni avrà il compito di restituire certezze a un gruppo che ha ancora il potenziale per lottare ai piani alti, ma che ora sembra smarrito. Con la finestra di mercato ancora aperta, la speranza è che possano arrivare a breve rinforzi e che la squadra possa ritrovare quel carattere già vista per lunghi tratti di questa stagione e la solidità difensiva, per non vanificare quanto di buono la squadra aveva mostrato a inizio stagione.