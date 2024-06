Le avversarie dell'Italia e non solo: tutte le amichevoli in programma per Euro 2024 e dove vederle

NTB/AFP via Getty Images

Tornae su Sky e in streaming su NOW. Si torna in campo con le migliori partite amichevoli di preparazione a UEFA Euro 2024. Da lunedì 3 a martedì 11 giugno saranno 21 i match da vivere su Sky e NOW che permetteranno ai CT di testare le formazioni in vista dell’appuntamento continentale, di cui Sky trasmetterà tutti i 51 match, 20 dei quali in esclusiva.Si parte lunedì 3 giugno alle 19 con Croazia-Macedonia del Nord, per poi lasciare spazio alle 20.45 a Germania-Ucraina e Inghilterra-Bosnia Erzegovina, rispettivamente su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio.

Le partite amichevoli su Sky e in streaming su NOWMARTEDÌ 4 GIUGNOOre 20.45Portogallo-FinlandiaSky Sport Uno e in streaming su NOWTelecronaca Dario MassaraAustria-SerbiaSky Sport Calcio e in streaming su NOWTelecronaca Luca MastrorilliOre 24 – differitaItalia-TurchiaSky Sport Calcio e in streaming su NOWTelecronaca Fabio Caressa, commento Beppe BergomiMERCOLEDÌ 5 GIUGNOOre 21Francia-LussemburgoSky Sport 252 e in streaming su NOWTelecronaca Federico ZancanOre 21.30Spagna-AndorraSky Sport Uno e in streaming su NOWTelecronaca Antonio Nucera

GIOVEDÌ 6 GIUGNOOre 20.45Olanda-CanadaSky Sport Uno, Sky Sport Calcio e in streaming su NOWTelecronaca Dario MassaraVENERDÌ 7 GIUGNOOre 20.45Inghilterra-IslandaSky Sport Calcio e in streaming su NOWTelecronaca Massimo MarianellaGermania-GreciaSky Sport 251 e in streaming su NOWTelecronaca Riccardo GentilePolonia-UcrainaSky Sport 252 e in streamingTelecronaca Paolo CiarravanoSABATO 8 GIUGNOOre 15Slovenia-BulgariaSky Sport Calcio e in streaming su NOWTelecronaca Filippo BenincampiOre 18.45Portogallo-CroaziaSky Sport Calcio e in streaming su NOW

Telecronaca Antonio NuceraOre 21.30Spagna-Irlanda del NordSky Sport Calcio e in streaming su NOWTelecronaca Luca MastrorilliDOMENICA 9 GIUGNOOre 21.15Francia-CanadaSky Sport Calcio e in streaming su NOWTelecronaca Paolo CiarravanoOre 24.15Italia-Bosnia ErzegovinaSky Sport Calcio e in streaming su NOWTelecronaca Fabio Caressa, commento Beppe BergomiLUNEDÌ 10 GIUGNOOre 20.45Olanda-IslandaSky Sport Calcio, Sky Sport Uno e in streaming su NOWTelecronaca Filippo BenincampiPolonia-TurchiaSky Sport Max e in streaming su NOWTelecronaca Luca Mastrorilli

MARTEDÌ 11 GIUGNOOre 18.00Moldova-UcrainaSky Sport Calcio e in streaming su NOWTelecronaca Paolo CiarravanoOre 20.45Portogallo-Repubblica d’IrlandaSky Sport Calcio e in streaming su NOWTelecronaca Antonio Nucera...