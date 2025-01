Le big steccano, Inter favorita per lo Scudetto: superiore per rosa e risultati, Inzaghi sfrutti il turnover

Redazione Calciomercato

, complessivamente più forte dell’intera Serie A,In verità, rispetto alle altre,. Questo insegnava l’aritmetica della classifica., anche se Napoli e Atalanta saranno in corsa e ricorsa per chissà quanto tempo.

. Questo è il responso che restituisce il sorriso all’Inter, dopo le lacrime di Riyad. Tornati dall’Arabia con rabbia e buoni propositi, i nerazzurri hanno messo a cuccia il Venezia dopo un quarto d’ora, gestendo poi il vantaggio, in verità non senza un paio di brividi gelidi (parata di Sommer più palo di Busio) e un gomito sospetto di Zielinski ignorato dal Var., una pagina di bel calcio scritta anche da Asllani con il lancio profondo e da Lautaro con un meraviglioso stop e tiro. L’albanese vice Calha se la cava assai bene. L’argentino ex capocannoniere gioca una partita di buon livello, stavolta senza bisogno di trovargli giustificazioni tipo “generoso” e “altruista”.

- Inzaghi non si impermalosisca per il suggerimento -In questo senso va collocata la situazione di Frattesi che, stufo di stare a guardare, spinge per andare alla Roma tramite il suo bodyguard Giuseppe Riso.. Parliamoci chiaro: in futuro, chissà; ma adesso Frattesi sembra periferico rispetto al centro di gravità dell’Inter di Simone Inzaghi. Poi andrà sostituito, certo. Ma questo è un altro discorso. A proposito: niente male quel Busio del Venezia…

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui