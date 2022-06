Il Psg ha puntato Milan Skriniar per rinforzare il reparto arretrato. Per portare il difensore all’ombra della Tour Eiffel servono 80 milioni di euro o poco meno: i francesi non hanno ancora formulato un’offerta convincente, ma in casa Inter c’è la convinzione che presto le richieste possano essere soddisfatte. Se l’affare dovesse andare in porto, lo slovacco diventerebbe – in caso di conferma delle cifre – uno dei più cari di sempre nel suo ruolo. Oro in difesa. E Skriniar è in buona compagnia...



Ecco la top ten dei difensori centrali più pagati fino a oggi (dati Transfermarkt).