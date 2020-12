: sono queste le date principali che contrassegnano il percorso deientrato in vigore il 4 dicembre 2020. Di seguito le regole giorno per giorno e le Faq del governo che chiariscono tutti i dubbi, così come riassunte da Corriere.it, con riferimento particolare al periodo 21 dicembre - 15 gennaio .entra in vigore il divieto di spostamento tra Regioni, anche se in fascia gialla.- Si può uscire dal confine regionale soltanto per "comprovate esigenze", legate a motivi di lavoro, urgenza e salute.- Si può andare da un parente o da un amico se non è autosufficiente.- Entra in vigore il divieto di trasferirsi nelle seconde case fuori Regione, anche se in fascia gialla. Si può andare soltanto «per motivi urgenti quali crolli, rottura di impianti idraulici o del gas, effrazione dei ladri, ma con l’autocertificazione e restare sul luogo solo per il tempo utile a ultimare l’intervento».entra in vigore il divieto di uscire dal proprio Comune.- Si può uscire dal Comune soltanto per "comprovate esigenze", legate a motivi di lavoro, urgenza e salute.- Si può andare da un parente o da un amico se non è autosufficiente.- Il ricongiungimento per le coppie è previsto soltanto per stare nell’abitazione dove abitualmente si vive.- Nelle Faq precedenti era specificato che è consentito lo spostamento anche tra Comuni per andare a trovare i figli minorenni se si è separati o divorziati.in vigore il divieto di uscire dal proprio Comune.- Si può uscire dal Comune soltanto per "comprovate esigenze", legate a motivi di lavoro, urgenza e salute.- Si può andare da un parente o da un amico se non è autosufficiente.- Il ricongiungimento per le coppie è previsto soltanto per stare nell’abitazione dove abitualmente si vive.- Nelle Faq precedenti era specificato che è consentito lo spostamento anche tra Comuni per andare a trovare i figli minorenni se si è separati o divorziati.in vigore il divieto di uscire dal proprio Comune.- Si può uscire dal Comune soltanto per "comprovate esigenze", legate a motivi di lavoro, urgenza e salute.- Si può andare da un parente o da un amico se non è autosufficiente.- Il ricongiungimento per le coppie è previsto soltanto per stare nell’abitazione dove abitualmente si vive.- Nelle Faq precedenti era specificato che è consentito lo spostamento anche tra Comuni per andare a trovare i figli minorenni se si è separati o divorziati.come specificato nella Faq del governo, "dovrà sottoporsi a quarantena chi entra in Italia da oggi al 15 gennaio, avendo soggiornato o transitato in altri Paesi, per turismo, tra il 21 dicembre e il 6 gennaio".termina il divieto di chiusura dei centri commerciali nel fine settimana e nei giorni festivi.