Le maglie della Serie A del passato con Futbol Emotion a Operazione Nostalgia: sfida ai rigori i tuoi idoli!

È tutto pronto per la decima edizione di. Allo Stadio Arechi di Salerno va in scena il raduno che riporta in campo tanti campioni del passato del calibro diTra i protagonisti ci sarà anche, un'azienda specializzata nel calcio e leader nella distribuzione di abbigliamento tecnico nel Sud Europa, che parteciperà in qualità di partner ufficiale di Operazione Nostalgia.Dalle 10 a alle 19, Futbol Emotion sarà presente con il suo stand al fan Village che per l'occasione sarà allestito nel parcheggio dello stadio Arechi.

I tifosi potranno scegliere tra una vastissima quantità di prodotti tra i quali maglie, guanti e kit delle squadre e dei campioni delladel passato, oltre alle maglie ufficiali diInoltre sarà possibile mettersi alla prova e sfidarsi con giochi come il Footbowling e FootballDarts e scoprire tante altre sorprese.Ma non finisce qui: gli appassionati in possesso del biglietto che spenderanno almeno 75 euro allo stand di FE potranno provare l’esperienza unica di sfidare il