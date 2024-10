Le prime foto di Maldini, Gabbia, Di Gregorio e Pisilli con l'Italia

Getty Images

Luciano Spalletti guarda alle prossime partite dell'Italia pensando al futuro.. La parola d'ordine è "continuità", quella che stanno trovando Pisilli e Maldini con Roma e Monza: per entrambi è stato un avvio di stagione importante grazie al quale hanno conquistato la prima convocazione in Nazionale.- Così come, decisivo nel derby con l'Inter ma non solo; rientrato dal prestito al Villarreal, il difensore rossonero è diventato un leader della difesa e un punto di riferimento per i nuovi e i giovani. E piano piano di sta prendendo il posto da titolare. Già due stagioni di Serie A alle spalle per, che in estate è stato preso dalla Juventus per fare il titolare e nelle prime sette partite di campionato ha subito un solo gol (da Marin del Cagliari su rigore). Anche per lui è la prima chiamata in azzurro.

- E ora può fare il suo debutto assoluto con la maglia dell’Italia, e diventare un giocatore importante del nuovo ciclo azzurro.: in una di queste due occasioni Maldini potrebbe avere spazio per fare la prima presenza in azzurro.: Michele Di Gregorio (Juventus), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Guglielmo Vicario (Tottenham).

: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Caleb Okoli (Leicester), Destiny Udogie (Tottenham).: Nicolò Fagioli (Juventus), Davide Frattesi (Inter), Lorenzo Pellegrini (Roma), Niccolò Pisilli (Roma), Samuele Ricci (Torino), Sandro Tonali (Newcastle).: Moise Kean (Fiorentina), Lorenzo Lucca (Udinese), Daniel Maldini (Monza), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Atalanta).