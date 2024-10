Perché Spalletti ha convocato Pisilli in Nazionale: la spiegazione

Tra le novità dell’Italia per le prossime partite di Nations League c’è un centrocampista nato e cresciuto a Roma e nella Roma. Cuore giallorosso e Trigoria come seconda casa per. Il classe 2004 aveva debuttato con Mourinho ma è con De Rossi che ha trovato continuità, e sotto la gestione Juric è arrivato il primo gol in Serie A, decisivo per la vittoria contro il Venezia.- Luciano Spalletti lo studiava da tempo, e ora ha deciso che era il momento giusto per portarlo in azzurro. Il motivo? “Pisilli sa fare entrambe le fasi ed è uno che arriva - spiega il ct fell’Italia -. Ha frequenza ed energia. Sa fare un po’ tutto, può far parte della nostra nuova storia. Penso che lui meritasse di venire con noi, e ora ce ne renderemo conto”. Parole di fiducia verso un ragazzo che aveva impressionato subito De Rossi, fin dal primo giorno sulla panchina giallorossa.

I CONVOCATI DI SPALLETTI - E ora può fare il suo debutto assoluto con la maglia dell’Italia, e diventare un giocatore importante del nuovo ciclo azzurro.: in una di queste due occasioni Pisilli potrebbe avere spazio per fare la prima presenza in azzurro.: Michele Di Gregorio (Juventus), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Guglielmo Vicario (Tottenham).

: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Caleb Okoli (Leicester), Destiny Udogie (Tottenham).: Nicolò Fagioli (Juventus), Davide Frattesi (Inter), Lorenzo Pellegrini (Roma), Niccolò Pisilli (Roma), Samuele Ricci (Torino), Sandro Tonali (Newcastle).: Moise Kean (Fiorentina), Lorenzo Lucca (Udinese), Daniel Maldini (Monza), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Atalanta).