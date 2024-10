Retegui asfalta Gilardino, l'ultimo vero bomber "italiano" prima di lui. Spalletti deve ringraziare Mancini

Chissà cosa avrà pensato Albertomentre. La prima tripletta italiana dell'attaccante oriundo è arrivata proprio contro il tecnico che lo ha accolto e fatto crescere in Liguria, coltivandone il fiuto del gol e proteggendolo anche nei momenti di astinenza dovuti all'atteggiamento accorto del Grifone e a qualche problema fisico di troppo che ne ha limitato la resa.In generale, l'egoismo è un difetto, ma se si parla di attaccanti, e in particolare di un certo tipo di attaccanti,La freddezza sotto porta, la capacità di arrivare per primo sulle respinte, la voglia di segnare anche quando un rigore potrebbe essere lasciato a compagni meno avvezzi al gol. A proposito di Genoa,La media è semplicissima, uno a partita, tipo Piatek nel 2018/19.

Una scelta, quella del Mancio e del suo staff di puntare sulla naturalizzazione dell'attaccante, che ha tutta l'aria di potersi rivelare benedetta: se Spalletti riuscirà a dare all'Italia un gioco funzionale, come sembra essere quello impostato nelle prime due gare di Nations League a settembre, alloraSì, Retegui farà molto comodo alla Nazionale nei prossimi anni.Non si vuole affermare con certezza che l'ex Tigre sia la miglior soluzione a disposizione di Spalletti dal doppio impegno di Nations League contro Belgio e Israele in avanti:, che attualmente è fermo per un grave infortunio, hanno altre caratteristiche e permettono un altro tipo di sviluppo offensivo., che oggi in un certo senso ha consegnato all'italo-argentino (è oriundo, da qui le virgolette nel titolo) questo testimone. C'è chi potrebbe avanzare il nome di, ma abbiamo due obiezioni: numero uno, Immobile non abita solo e soltanto l'area di rigore, era ed è un attaccante più "moderno" anche nelle posizioni in campo; numero due, l'Immobile versione azzurra non è mai stato all'altezza della sua controparte granata e biancoceleste. Retegui in Nazionale invece sta tenendo buone medie: 4 reti e 1 assist in 14 partite, di cui solo 7 giocate partendo dall'inizio.