Calciomercato

Prime pagine 19 agosto: Juventus-Koopmeiners al traguardo, Inzaghi cambia l'Inter

13 minuti fa



Il calciomercato è ancora aperto e tiene sempre banco con la Juventus al traguardo per Koopmeiners, ma intanto è iniziata la Serie A targata 2024/2025. Dopo i 2-2 di Inter e Milan sabato, ieri ha pareggiato anche la Roma mentre ha vinto la Lazio ed è crollato il Napoli di Conte. Stasera si chiude la prima giornata di campionato con due posticipi: reduce dalla sconfitta contro il Real Madrid nella Supercoppa europea, l'Atalanta gioca a Lecce senza Lookman oltre a Koopmeiners; poi la Juventus di Thiago Motta battezza il Como neo promosso in Serie A. Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, lunedì agosto 2024.