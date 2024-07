Le prime pagine di domenica 28 luglio: "L'Inter di Taremi, Juve serve Todibo, All-in Friedkin"

Sono ovviamentee le prime tre medaglie azzurre - l'argento nella prova di ciclismo a cronometro di Filippo Ganna, i bronzi di Luigi Samele nella sciabola e della staffetta 4X100 stile libero del nuoto -in edicola oggi. Ma trovano anche spazio i risultati più importanti di alcune delledisputate ieri, tra cuigià a quota 5 gol dopo le prime tre amichevoli in nerazzurro.Non mancano gli approndimenti di mercato, con la sottolineatura sui, valutato 40 milioni di euro dal club spagnolo. Il Milan continua a spingere per chiudere l'operazione Pavlovic col Salisburgo e valuta soluzioni alternative a Fofana per il centrocampo, mentre la Juventus di Thiago Motta spera di stringere per Todibo e Koopmeiners dopo la pesante sconfitta nel test in Germania contro il Norimberga.Questo e tanto altro sulle pagine dei principali quotidiani in edicola oggi, domenica 28 luglio 2004. Sfogliate la nostra