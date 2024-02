Prime pagine 26 febbraio: Inter da paura, rabbia Milan. Juventus, l'era di Allegri, tieniti stretto Vlahovic

L'Inter vince 4-0 a Lecce e resta prima in classifica con 9 punti di vantaggio sulla Juventus, che batte 3-2 il Frosinone e torna a +4 sul Milan, frenato sul pareggio per 1-1 dall'Atalanta. Prossima avversaria della squadra di Inzaghi sempre a San Siro mercoledì, quando si gioca anche l'altro recupero di campionato con il Napoli sul campo del Sassuolo, dove Bigica debutta in panchina al posto dell'esonerato Dionisi.

Intanto oggi ci sono i due posticipi della 26esima giornata di Serie A: alle ore 18:30 Roma-Torino e alle 20:45 Fiorentina-Lazio.



Stasera si gioca anche nella Premier League inglese (West Ham-Brentford), nella Liga spagnola (Girona-Rayo Vallecano), in quella portoghese (Boavista-Braga), in Turchia (il Galatasaray di Icardi riceve l'Antalyaspor per cercare di contro-sorpassare al primo posto in classifica il Fenerbahce di Dzeko e Bonucci) e nella Serie C italiana: Legnago-Atalanta Under 23 nel girone A; Benevento-Sorrento, Foggia-Crotone, Juve Stabia-Turris e Virtus Francavilla-Monopoli.

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, lunedì 26 febbraio 2024.