Prime pagine 21 febbraio: Inter di forza. Juventus, guarda cosa ti giochi. Zirkzee da Milan

Dopo la vittoria dell'Inter contro l'Atletico Madrid a San Siro firmata da Arnautovic, oggi tocca al Napoli tenere alta la bandiera italiana in Champions League: allo Stadio Diego Armando Maradona arriva il Barcellona per l'andata degli ottavi di finale con il debutto in panchina di Calzona al posto dell'esonerato Mazzarri. In contemporanea si gioca Porto-Arsenal.



Domani è in calendario il recupero Torino-Lazio in Serie A (ore 20:45), mentre nei playoff di ritorno in Europa League il Milan gioca a Rennes (ore 18:45) partendo dalla vittoria per 3-0 dell'andata a San Siro e la Roma riceve il Feyenoord (ore 21:00) dopo l'1-1 in Olanda.



Intanto stasera scende in campo anche il Liverpool in casa col Luton in Premier League e si gioca il playoff di ritorno in Conference League tra Gent e Maccabi Haifa (andata 0-1 sul campo neutro di Budapest in Ungheria).

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, mercoledì 21 febbraio 2024.