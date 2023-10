Archiviata la seconda giornata nella fase a gironi delle tre coppe europee, oggi è già tempo di campionato in Serie A. Si disputano due anticipi dell'ottava giornata: alle ore 18.30 Empoli-Udinese e Lecce-Sassuolo alle 20.45.

Sabato pomeriggio l'Inter riceve il Bologna di Thiago Motta a San Siro alle ore 15, a seguire alle 18 c'è il derby Juventus-Torino e poi alle 20.45 il Milan fa visita al Genoa.

Domenica spiccano le sfide Lazio-Atalanta (ore 15), Cagliari-Roma (18) e il posticipo Napoli-Fiorentina (20.45). Poi ci sarà la sosta per le nazionali.



Stasera si gioca anche in Serie B (Brescia-FeralpiSalò), Francia (Strasburgo-Nantes), Germania (Borussia Monchengladbach-Mainz) e Spagna (Athletic Bilbao-Almeria).

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, venerdì 6 ottobre 2023.