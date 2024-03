Prime pagine 8 marzo: 'Juventus, prendi Koopmeiners'. Milan da matti, Sbrighton

Archiviate le gare di Champions, Europea e Conference League con in campo Lazio, Atalanta, Roma, Milan e Fiorentina, oggi è già tempo di campionato in Serie A con l'anticipo della 28esima giornata tra Napoli e Torino.

Sabato pomeriggio ci sono due scontri diretti per la salvezza: Cagliari-Salernitana e Sassuolo-Frosinone. Poi l'Inter prima in classifica scende in campo a Bologna, in serata il Genoa riceve il Monza.



Domenica all'ora di pranzo l'Hellas Verona è impegnato a Lecce, nel pomeriggio il Milan gioca a San Siro con l'Empoli. A seguire turno casalingo pure per la Juventus contro l'Atalanta, in serata c'è Fiorentina-Roma.

Lunedì sera si chiude con il posticipo tra Lazio e Udinese.

Intanto stasera si gioca anche in Francia (Nizza-Montpellier), Germania (Stoccarda-Union Berlino), Spagna (Barcellona-Mallorca) e Serie B: Parma-Brescia.

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, venerdì 8 marzo 2024, la festa della donna.