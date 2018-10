i due giovani portoghesi provenienti dalloin chiusura della campagna trasferimenti estiva del 2017. E ad alimentare la discussione è stata la pubblicazione del bilancio annuale al 30 giugno 2018 della società biancoceleste.Fra i tanti elementi messi in evidenza dai media c'è quello che è stato indicato come. Che viene indicato inInoltre, sono state esposte versioni abbastanza fantasiose riguardo alla prospettiva che i due calciatori vengano riscattati dalla Lazio., da esercitarsi al termine dell'attuale stagione calcistica. Una rappresentazione quantomeno fantasiosa delle cose. E poiché noi dici siamo occupati della vicenda prima e più di altri ( LEGGI QUI L'INCHIESTA ), riteniamo sia il caso di fare chiarezza e fissare alcuni punti inequivocabili.In primo luogo c'è da segnalare che nelle 150 pagine del documento di bilancio, che chiunque può scaricare dal sito della S. S. Lazio, QUI ). I soli, vaghi riferimenti riconducibili all'operazione che li riguarda sono ascrivibili alla voceQuest'ultima può comprendere la prima quota di un pagamento biennale, dato che biennale è il prestito dei due calciatori. Indicazioni un po' meno vaghe vengono ricavate dal comunicato stampa pubblicato lo scorso 20 settembre, in cui veniva reso noto il progetto di bilancio ().A pagina 4 del documento, nel paragrafo intitolato “Campagna trasferimenti”, uno dei capoversi informa che:Pur non essendo nominati,e gli “11,50 milioni più eventuali premi” sono esattamente il prezzo pagato dalla Lazio per portarli a Roma. Da questo dettaglio è partita attraverso i media una vulgata secondo la quale il costo dei due portoghesi sarebbe “solo 11,5 milioni”, e che tutto sommato si tratti di un costo accettabile.Tocca prendere sul serio anche queste argomentazioni e rispondere a entrambe, a cominciare dalla seconda.Ribattiamo mettendo in evidenza alcuni dati di fatto: 1) in oltre un anno dacché sono a Roma, Pedro Neto e Bruno Jordão; 2) durante questo anno e passa hanno giocato3) nonostante l'impegnativa cifra sborsata dalla Lazio per portarli in biancoceleste, i due portoghesi non hanno mai destato particolare impressione, dimostrando di essere calciatori normali anche per il (basso) livello del campionato Primavera; 4) se, in ultima analisi, l'argomento che possa giustificare un esborso così impegnativo èdei due, allora bisogna ribattere che questo discorsoche ha appena compiuto 20 anni e comincia a essere grandicello per rimanere inchiodato allo status di Primavera. Tenuto conto di tutto ciò, gli 11,5 milioni che la Lazio ha impegnato per il prestito biennale dei due sono ancora da giudicare pochi?Affermare che esso sia di soli 11,5 milioni di euro significa raccontare mezza verità. Esattamente come avviene nell'aneddoto dell'uomo che cade dal ventesimo piano, e giunto al decimo si dice: “Fin qui tutto bene”. Cosa vera, a patto di non tenere in conto la parte restante del percorso.del racconto che nei giorni scorsi è stato fatto da alcuni organi d'informazione.Quello secondo cui, “stando alle voci che filtrano da Formello”,. Ma allora fateci capire: la Lazio spende 11,5 milioni per prenderli in prestito biennale, e poi non li fa giocare per non essere obbligata a riscattarli?Per evitare di diffondere un'interpretazione così strampalata dell'affare che coinvolge i due calciatori portoghesi, sarebbe bastato fare la cosa più semplice: leggere i documenti. E il documento decisivo per conoscere la verità(CMVM, la Consob portoghese) dallo Sporting Braga. Un documento pubblico, scaricabile dal sito della CMVM (), nonché disponibile a tutti non da una settimana, o da un mese, ma dal 1° settembre 2017.I termini dell'accordo li potete leggere da voi. Ma a beneficio di chi avesse difficoltà con la lettura in lingua portoghese, provvediamo a tradurre i termini essenziali.(obrigaçao adquirir em definitivo) nel caso in cui, al termine della stagione 2018-19, “si qualifichi” per partecipare al campionato di Serie A 2019-20. E dunque, detto in termini semplici, se a fine stagione la Lazio sarà salva, sarà anche obbligata a riscattare i due giovani portoghesi., quella che è stata riportata dai media come se fosse definitiva. E invece, come anticipato, essa è solo “una parte del percorso”. C'è anche la parte restante, che nel comunicato dello Sporting Braga è dichiarata in modo inequivocabile:, che la Lazio sarà “obbligata” a pagare nel caso in cui raggiunga la salvezza alla fine di questa stagione. Anche qualora continuasse a non far giocare i due ragazzi in prima squadra da qui al termine della stagione.. E quelli sì che dipendono dal raggiungimento di obiettivi, e dunque dalla presenza in campo dei due ragazzi.Qualora tutti i bonus dovessero maturare,Non stiamo a chiedere se continuino a essere pochi. Preferiamo sottolineare la specificazione inserita fra parentesi nel testo: laddove si dice che gli obiettivi da cui dipendono i bonus possano verificarsi sia durante il periodo del prestito, sia dopo l'eventuale cessione definitiva (“aplicavel durante a cedência temporária, bem como após a possível cedência definitiva).Questo dice il testo inviato da una società di capitali all'autorità di Borsa del proprio Paese. Di fronte a ciò le chiacchiere, così come “le indiscrezioni che filtrano da Formello”, stanno a zero.Magari la S. S. Lazio, che è società degna e trasparente, potrebbe provvedere a renderli pubblici. Giusto per evitare ulteriori e fuorvianti speculazioni.