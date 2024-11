Leao mette il turbo col Portogallo: gol coast to coast per allontanare le polemiche

AFP via Getty Images

Nel giorno del 910° gol di Cristiano Ronaldo in carriera, Rafael Leao segna una rete da stropicciarsi gli occhi. Il Portogallo ha vinto 5-1 contro la Polonia nella gara di Nations League, CR7 ha fatto una doppietta - ordinaria amministrazione - Pedro Neto e Bruno Fernandes un centro per uno.sta provando a trovare un po' di continuità in una stagione particolarmente complicata per l'attaccante del Milan.- A mezz'ora dalla fine della partita, con il risultato ancora bloccato sullo 0-0, Leao prende palla nella propria area di rigore dopo essersi abbassato a difendere, e riparte trasformando l'azione da difensiva a offensiva:Leao colpisce di testa prendendo controtempo il portiere e sblocca la partita.





- Una grande azione del giocatore rossonero, uno strappo da giocatore che ha voglia di dimostrare quanto vale e vuole mettersi alle spalle tutte le polemiche dei mesi scorsi. Rafa sa che ora il posto al Milan non è più assicurato, deve guadagnarselo e i due squilli nell'ultima giornata di campionato possono essere un messaggio per un nuovo inizio.: al momento non ci sono segnali di una cessione del portoghese, il giocatore ha detto più volte di trovarsi bene in Italia e al Milan, ha una clausola di 175 milioni inavvicinabile per chiunque. E questo gol col Portogallo gli ha dato una spinta in più per continuare a fare bene.