Lecce-Cagliari: formazioni, dove vederla in tv e streaming

LECCE-CAGLIARI IN DIRETTA STREAMING

Ci sono diverse opzioni anche per seguire Lecce-Cagliari in diretta streaming su dispositivi come smartphone e tablet o ancora su pc e notebook.

Gli abbonati DAZN potranno vedere la gara collegandosi al sito ufficiale della piattaforma oppure utilizzando l'apposita app compatibile con sistemi iOS e Android.

Gli abbonati Sky invece potranno seguire l'incontro attraverso il servizio Sky Go.

Altra opzione è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto 'Sport'.